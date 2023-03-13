Hill: избрание в США президентом умеренного консерватора лишит Украину американской военной помощи

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Избрание президентом США в 2024 году кандидата от умеренных консерваторов создаст опасность для Украины лишиться военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона, пишет американский журналист Эл Хант в статье для газеты The Hill.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, консервативные политические круги поддерживают курс экс-главы Белого дома Дональда Трампа, но хотят, чтобы страной управлял более сдержанный лидер. Хант полагает, что названным условиям соответствует бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

Журналист считает, что во главе с Хейли Республиканская партия будет продвигать принципы экономического национализма и изоляционизма для Соединенных Штатов. Кроме того, он предположил, что от консерваторов также может победить губернатор штата Флорида Рон Десантис или бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта журнал The Economist представил результаты опроса британской компании YouGov, в соответствии с которыми население в ЕС и США стало меньше поддерживать Украину.