Эстонское НКО Slava Ukraini заподозрило Киев в растрате полученных пожертвований

Таллин, , 00:37 — REGNUM Решение приостановить выплаты Киеву из-за подозрений в нецелевой растрате средств принял совет эстонского некоммерческого объединения (НКО) Slava Ukraini, которое занимается сбором помощи Украине. Об этом 12 марта сообщает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

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Отмечается, что правление и консультативный совет НКО получили сигналы о неблагонадёжности как минимум двух украинских партнёров. Было созвано заседание совета НКО, после которого утверждено решение об организации аудиторской проверки, а также о приостановлении денежных переводов на территорию Украины.

Уточняется, что за время военных действий на территории Украины НКО Slava Ukraini успело собрать 6,5 млн евро пожертвований в поддержку Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония оказала Украине наибольшую долю военной помощи ВСУ относительно ВВП среди стран Запада.

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