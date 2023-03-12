Таллин, 13 марта, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Решение приостановить выплаты Киеву из-за подозрений в нецелевой растрате средств принял совет эстонского некоммерческого объединения (НКО) Slava Ukraini, которое занимается сбором помощи Украине. Об этом 12 марта сообщает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что правление и консультативный совет НКО получили сигналы о неблагонадёжности как минимум двух украинских партнёров. Было созвано заседание совета НКО, после которого утверждено решение об организации аудиторской проверки, а также о приостановлении денежных переводов на территорию Украины.

Уточняется, что за время военных действий на территории Украины НКО Slava Ukraini успело собрать 6,5 млн евро пожертвований в поддержку Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония оказала Украине наибольшую долю военной помощи ВСУ относительно ВВП среди стран Запада.