Yonhap: КНДР запустила с подводной лодки неопознанную ракету недалеко от города Синпхо

Сеул, , 00:33 — REGNUM Северокорейские военные 12 марта запустили с подводной лодки неопознанную ракету недалеко от города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо), сообщает 13 марта агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Ракета (сс) geralt

Других подробностей не приводится. Пуск ракеты произошел накануне учений «Щит свободы», которые будут проводиться США и Южной Корей с 13 марта. КНДР выступила с осуждением минеров, назвав их «подготовкой к агрессивной войне» против Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что считает крайне малой вероятность вооруженного конфликта с Северной Кореей. Он также отметил, что совместные учения Сеула и Вашингона не ставят целью спровоцировать КНДР, и северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы «знает это лучше всех».