КНДР запустила неопознанную ракету с подводной лодки
Yonhap: КНДР запустила с подводной лодки неопознанную ракету недалеко от города Синпхо
Сеул, 13 марта, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Северокорейские военные 12 марта запустили с подводной лодки неопознанную ракету недалеко от города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо), сообщает 13 марта агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Других подробностей не приводится. Пуск ракеты произошел накануне учений «Щит свободы», которые будут проводиться США и Южной Корей с 13 марта. КНДР выступила с осуждением манёвров, назвав их «подготовкой к агрессивной войне» против Пхеньяна.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что считает крайне малой вероятность вооруженного конфликта с Северной Кореей. Он также отметил, что совместные учения Сеула и Вашингона не ставят целью спровоцировать КНДР, и северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы «знает это лучше всех».