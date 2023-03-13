Пушилин заявил об имеющихся в ДНР крупных инвестиционных проектах

Донецк, , 00:45 — REGNUM Несмотря на продолжающиеся боевые действия, ДНР рассматривает большие инвестиционные проекты, заявил 12 марта врио главы республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Денис Пушилин Dnr-news.com

«Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, — это всё предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны», — сказал Пушилин.

Он особо почеркнул значение внешних инвестиций, в том числе и белорусских, для крупных предприятий ДНР. По словам Пушилина, имеются огромнейшие перспективы для бизнесменов из других районов России и Белоруссии.

Он отметил, что инвестиции чрезвычайно важны для строительства жилья, с которым у республики серьёзные трудности.

«У нас нехватка, просто дефицит жилья. В Донецке очень трудно купить квартиру, и есть предложения от инвесторов строить коммерческое жилье. Есть большой спрос на новое жилье. Следующее — это, конечно, предприятия машиностроительной отрасли, которые традиционно развиваются и им не хватает оборотных средств. Также интересны инвестиции в сельское хозяйство», — сказал Пушилин.

Напомним, что ранее Пушилин заявил о намерениях заново отстроить освобождённый город Соледар. Также он объявил о возведении на месте комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарка и экопарка.

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