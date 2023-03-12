МВФ внимательно следит за развитием ситуации с крахом Silicon Valley Bank

Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Ситуацию с банкротством американского банка Silicon Valley Bank (SVB) самым внимательным образом отслеживают специалисты Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 12 марта пишет Bloomberg.

Silicon Valley Bank Tony Webster

Как уточнил изданию представитель международной организации, за развитием ситуации с SVB ведётся пристальное наблюдение, оцениваются потенциальные финансовые риски от краха банка.

Кроме того, представитель МВФ указал, что у организации сохранилось абсолютное доверие к представителям властей США, а также к надлежащим шагам, которые в Вашингтоне, без всякого сомнения, предпримут для решения возникшей ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США надеются на поступление заявления от администрации Белого дома по поводу ситуации с обанкротившимся Silicon Valley Bank (SVB) до открытия торгов в понедельник утром 13 марта.

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