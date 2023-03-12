Американский экс-разведчик назвал три шага США при атаке Украины на Крым
Вашингтон, 12 марта 2023, 23:53 — REGNUM США могут оказать помощь Украине в подготовке наступления на Крым и в случае такого решения будут действовать по трем направлениям, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению эксперта, для планирования нападения американская сторона способна предоставить Киеву материалы, вооружения и разведывательную информацию. Риттер считает, что в указанном случае можно говорить о так называемой прокси-атаке со стороны Вашингтона, про которую ранее обмолвилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Экс-разведчик полагает, что подобные высказывания можно расценивать как официальное вступление США в конфликт на стороне Украины. Он добавил, что такой шаг еще больше усугубит обстановку.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что украинские власти прорабатывают сценарий блокады Крыма на истощение. Он подчеркнул, что для реализации такого шага потребуется разрушить Крымский мост.