Вашингтон, 12 марта, 2023, 23:53 — ИА Регнум. США могут оказать помощь Украине в подготовке наступления на Крым и в случае такого решения будут действовать по трем направлениям, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению эксперта, для планирования нападения американская сторона способна предоставить Киеву материалы, вооружения и разведывательную информацию. Риттер считает, что в указанном случае можно говорить о так называемой прокси-атаке со стороны Вашингтона, про которую ранее обмолвилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Экс-разведчик полагает, что подобные высказывания можно расценивать как официальное вступление США в конфликт на стороне Украины. Он добавил, что такой шаг еще больше усугубит обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что украинские власти прорабатывают сценарий блокады Крыма на истощение. Он подчеркнул, что для реализации такого шага потребуется разрушить Крымский мост.