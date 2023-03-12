Власти Уэльса предложили снести памятники «старым белым мужчинам», включая адмирала Нельсона

Лондон, , 23:44 — REGNUM Предложение снести памятники «старым белым мужчинам» с целью отражения «правильного исторического повествования» выдвинули власти Уэльса. Об этом 12 марта сообщает издание Telegraph.

Лемюэль Фрэнсис Аббот. Вице-адмирал Горацио Нельсон

В руководстве, которое разрабатывается властями Уэльса, отмечается, что исторические статуи, прославляющие «могущественных, пожилых, крепких белых мужчин», на самом деле очень оскорбительны для разнообразной современной публики. Предложение касается и памятных табличек, а также картин, которые не должны «оскорблять граждан или причинять им вред».

По мнению властей Уэльса, памятники и памятные таблички могут быть восприняты современным обществом как напоминание об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи». Также указывается, что памятники не отражают всего разнообразия и создают впечатление, что общество ценит лишь достижения влиятельных белых мужчин.

Среди таких «белых мужчин», памятники которым предлагается снести, названы адмирал Нельсон и Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон. Памятники культуры предлагается переместить, скрыть, вмонтировать в новые произведения искусства либо уничтожить. Работа над документом, в котором содержится предложение, будет завершена к концу текущего месяца.

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