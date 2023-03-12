Минск собирается создать с Москвой объединённый газовый рынок

Минск, , 23:46 — REGNUM Белоруссия в этом году планирует выработать вместе с Россией принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, заявил 12 марта белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас у нас задача — обеспечить реализацию третьего блока мероприятий (союзной программы в энергетике — ред.). Это — формирование принципов объединённого рынка газа Союзного государства. Это будет правовой основой, дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Но самая главная задача — это сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Мы ставим задачу эти принципы обсудить и вынести на рассмотрение глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств», — сказал Каранкевич.

Министр отметил, что Минск ставит себе целью завершить эту работу уже в текущем году.

Напомним, что 28 февраля Россия и Белоруссия подписали документы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно.

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