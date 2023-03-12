Журналист Херш назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание от его расследования

Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш, проведший собственное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», прокомментировал статью газету The New York Times (NYT) с новой версией ЧП на объектах. Правозащитник заявил в интервью телеканалу CGTN, что публикация этого американского СМИ является попыткой США отвлечь внимание от его материала.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее NYT опубликовало «утечку разведывательной информации», согласно которой к атаке на «Северные потоки» причастна некая проукраинснкая группировка. Сам Херш до этого написал статью, в которой обвинил США в организации подрывов ниток газопровода.

Журналист в беседе с CGTN отметил, что в его публикации содержалось много конкретики. Правозащитник отметил, что военно-морские силы Украины могут сбрасывать подводные мины, но они не имеют водолазной камеры.

Кроме того, по словам Херша, у тех, кто атаковал «Северные потоки», должны были быть эксперты по взрывчатым веществам, а сами диверсанты должны были иметь возможность длительное время тренироваться в водах Балтийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Ванифатов заявил, что России не удастся доказать причастность США к диверсиям на «Северных потоках» из-за нежелания организаторов официально проводимого расследования искать настоящего виновника взрывов.

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