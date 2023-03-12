Вашингтон, 12 марта, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш, проведший собственное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», прокомментировал статью газету The New York Times (NYT) с новой версией ЧП на объектах. Правозащитник заявил в интервью телеканалу CGTN, что публикация этого американского СМИ является попыткой США отвлечь внимание от его материала.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Ранее NYT опубликовало «утечку разведывательной информации», согласно которой к атаке на «Северные потоки» причастна некая проукраинснкая группировка. Сам Херш до этого написал статью, в которой обвинил США в организации подрывов ниток газопровода.

Журналист в беседе с CGTN отметил, что в его публикации содержалось много конкретики. Правозащитник отметил, что военно-морские силы Украины могут сбрасывать подводные мины, но они не имеют водолазной камеры.

Кроме того, по словам Херша, у тех, кто атаковал «Северные потоки», должны были быть эксперты по взрывчатым веществам, а сами диверсанты должны были иметь возможность длительное время тренироваться в водах Балтийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Ванифатов заявил, что России не удастся доказать причастность США к диверсиям на «Северных потоках» из-за нежелания организаторов официально проводимого расследования искать настоящего виновника взрывов.