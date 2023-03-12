Тбилиси, 12 марта, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Серьёзные проблемы со здоровьем прогнозируют врачи у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, включая развитие полиорганной недостаточности. Об этом политик 12 марта рассказал через адвоката британскому телеканалу Sky News.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

Уточняется, что в посещении грузинского политика было отказано, но журналисты телеканала передали вопросы через адвоката Шалву Хачапуридзе и получили ответы.

«Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 (килограммов), врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — написал Саакашвили журналистам.

Также экс-президент Грузии пожаловался на сильные боли, из-за которых он постоянно находится в постели и не может встать. По словам политика, у него начали распадаться кости, вызывая мучительную боль.

По словам Хачапуридзе, состояние Саакашвили ухудшается буквально с каждым днём. Политик очень сильно исхудал и выглядит «как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Грузии Саакашвили рассказал, что сильно похудел, каждое движение причиняет боль и он прикован к постели. Политик предполагает, что его могли отравить тяжёлыми металлами.