Александруполис, Греция, 12 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Перевозки военной техники НАТО в Восточную и Северную Европу из греческого порта Александруполис сильно затруднены после того, как из-за крупной аварии было прекращено железнодорожное движение в Греции. Об этом заявил 11 марта начальник порта Константинос Хаджимихаил на своей странице в Twitter.

twitter.com/chatzimichail_k Американская военная техника. Александруполис

«Огромная потребность в возобновлении работы — независимой от остальной национальной сети — железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой любом случае в течение шести дней на новом терминале мы одновременно выгрузили… тысячи единиц военного груза с двух американских кораблей, крупногабаритное оборудование силовых установок, а также грузы для греческой армии», — сообщил Хаджимихаил.

Он также опубликовал в Twitter фотографии с огромным количеством американской военной техники.

Напомним, что порт Александруполис используется для доставки американской военной техники в Восточную и Северную Европу и на Украину. Железные дороги в Греции прекратили свою работу после катастрофы 28 февраля около города Лариса, в результате которой погибли десятки человек.