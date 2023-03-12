В Киево-Печёрской лавре на литургию собрались тысячи прихожан канонической УПЦ

Киев, , 23:03 — REGNUM Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печёрской лавре. Об этом 12 марта сообщает УПЦ в своём телеграм-канале.

Киево-Печерская лавра Michele Ursino

Божественную литургию изначально было запланировано совершить на площади у Ближних пещер лавры, так как ни одни из действующих храмов не смог бы вместить всех пришедших прихожан и паломников. Однако из-за дождя с мокрым снегом богослужение было совершено в Крестовоздвиженской церкви.

Тысячи верующих, несмотря на холод и непогоду, молились на площади перед Крестовоздвиженским храмом.

«Тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры», — сказано в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Украины объявили, что имущество Киево-Печерской лавры подвергнется отдельной ревизии. Напомним, 10 марта и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви предписание покинуть занятые здания до 29 марта.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл обратился к ряду религиозных лидеров и международных организаций с призывом вступиться за православных на Украине и не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

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