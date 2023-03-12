Москва, 12 марта, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Российский сервис экспресс-доставки «Самокат» возобновил работу после сбоя, который произошел 12 марта, сообщили в пресс-службе сервиса.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Самокат» везет заказ

«Самокат» доступен для заказов», — говорится в сообщении для журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к сервисам «Яндекс. Поиск», «Яндекс. Такси», «Яндекс. Лавка», «Яндекс. Еда» и Uber.