Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по территории Сирии

Дамаск, , 23:05 — REGNUM Израиль нанёс очередной воздушный удар по территории Сирии, сообщил 12 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

Самолёты ВВС Израиля U.S. Air Force

«12 марта с 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибло три человека», — сообщил Гуринов.

Напомним, что ВВС Израиля регулярно наносят удары по военным и гражданским объектам в Сирии. В частности, 7 марта аэропорт Алеппо из-за возникшей воздушной угрозы вынужден был приостановить работу.

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