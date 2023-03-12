Детский омбудсмен Львова-Белова: из Сирии в Россию из лагерей беженцев возвратились 56 детей-сирот

Москва, , 22:32 — REGNUM Делегация российских специалистов вернула из Сирии в Россию 56 детей-сирот из семей граждан РФ, они находились в лагерях беженцев Заевфратья и в приюте в Дамаске, написала в своем телеграм-канале 12 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, речь идет о самой большой группе детей, вернувшихся на Родину с сирийской территории. В составе группы — сироты в возрасте от 3 до 17 лет.

Львова-Белова поблагодарила за содействие и помощь правительство Сирии, местные власти, МИД России, Минздрав РФ, а также Минобороны за безопасность, перевозку и размещение.

Омбудсмен отметила, что в дороге группу осмотрели медики, которые пришли к выводу, что здоровье детей вне опасности. Кроме того, Львова-Белова добавила, что всех сирот отправят в одну из ведущих медицинских клиник, а после — в социально-реабилитационный центр в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Екатеринбург из Сирии прибыли четыре ребенка-сироты. Их передали родной бабушке.