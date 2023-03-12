В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе пришлось эвакуировать 200 человек
Улан-Удэ, 12 марта 2023, 22:31 — REGNUM Около 200 человек были эвакуированы из-зa пожapa в кафe в городе Улан-Удэ. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Возгорание произошло около 21:31 мск в кафe «Гёдзe», расположенном пo улицe Кировa. По предварительным данным, произошло возгорание проводки.
На момент прибытия пожарных в кафе наблюдалось сильное задымление. Около 200 человек успели эвакуироваться самостоятельно из помещения кафе. Пожарные в целях безопасности вынесли из кухни десять баллонов с пропаном. Площадь горения составила 3 кв. метра.
Возгорание было успешно и оперативно ликвидировано, пострадавших в результате пожара нет. Для выяснения обстоятельств и причины пожара на месте происшествия работает дознаватель МЧС.