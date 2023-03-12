МИД Никарагуа сообщил о приостановке дипломатических отношений с Ватиканом

Манагуа , , 22:13 — REGNUM Дипломатические отношения между Никарагуа и Ватиканом приостановлены. Об этом 12 марта сообщает МИД центральноамериканской республики.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, Правительство примирения и национального единства Никарагуа <…> уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Никарагуа сообщило, что президент страны Даниэль Ортега распорядился закрыть посольство Ватикана в Манагуа и никарагуанское диппредставительство в Ватикане.

Отмечается, что причиной разрыва дипотношений стало недавнее высказывание папы Римского Франциска, сравнившего правительство Никарагуа с диктатурой.

По его информации, руководство Никарагуа распорядилось закрыть представительства в связи с недавним высказыванием папы Римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрыве дипотношений между Никарагуа и Нидерландами.

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