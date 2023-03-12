Кевин Маккарти: власти США должны сделать заявление по банку Silicon Valley Bank до открытия торгов

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM В Конгрессе США надеются на поступление заявления властей по поводу ситуации с обанкротившимся банком Silicon Valley Bank (SVB) до открытия торгов понедельника утром 13 марта. С таким сообщением выступил в интервью телеканалу Fox News спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Банк SVB © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, член Совета управляющих Федеральной резервной системы Джей Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен работают над тем, чтобы «прийти к некоторому объявлению до открытия торгов».

«Я надеюсь на то, что что-нибудь может быть анонсировано сегодня», — заявил Маккарти.

Ранее глава американского минфина сообщила о причинах краха банка. По её словам, он «произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации в условиях политики роста учетной ставки ФРС США», пишет РИА Новости.

В США предрекли администрации президента Джо Байдена кризис банковской системы, в случае если до 13 марта не будет выработан план по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank.

Напомним, 10 марта финансовые органы штата Калифорния официально объявили о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Он был 16-м по величине активов в США. Для того чтобы разориться, ему понадобилось всего 48 часов.