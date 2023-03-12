Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Олега Старожукова, являющегося генеральным директором фирмы, которая должна была выполнить работы по благоустройству территорий. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Уборка снега Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Старожукову стражу по 9 мая», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное с коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, на сумму более 20 миллионов рублей.

Однако работы выполнялись ненадлежащим образом и не в полном объёме, что является нарушением условий контракта. Но вопреки этому коммерческая структура получила за некачественно выполненные услуги 20 млн рублей, что причинило ущерб бюджету Санкт-Петербурга.

В отношении Олега Старожукова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Добавим, Старожуков также является депутатом шестого созыва второго муниципального округа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Гагаринское».