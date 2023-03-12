Тегеран, , 22:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 12 марта прибыл с официальным визитом в Тегеран. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко © Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«В аэропорту президента встретил Сейед Реза Фатеми Амин — министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фатеми Амин также является сопредседателем иранской белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Он и Лукашенко сразу провели краткие переговоры.

Напомним, визит Лукашенко в Иран пройдёт с 12 по 13 марта. Планируется, что во время него Минск и Тегеран подпишут комплексную дорожную карту сотрудничества Белоруссии с Ираном.

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