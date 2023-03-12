ЛНР, 12 марта, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Представители Следственного комитета России зафиксировали последствия украинского обстрела из РСЗО HIMARS в городе Перевальск Луганской Народной Республики. Представители комитета прибыли на место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия украинского обстрела.

Александр Река/ТАСС Последствия обстрела Перевальска в ЛНР

Данные о том, при обстреле Перевальска использовалась ракета М30А1, начинённая подшипниками общим количеством около180 тысяч, предоставило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Напомним, обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из РСЗО M142 HIMARS по населенному пункту Перевальск был зафиксирован 12 марта в 13:10. В результате атаки погибли три человека, ранены 16 мирных граждан.

По факту совершенного преступления против населения с использованием системы залпового огня HIMARS, разработанной в США, проводится расследование.