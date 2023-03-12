Донецк, 12 марта, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Донецк был трижды обстрелян вечером 12 марта артиллеристами ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По данным СЦКК, стреляли по Донецку из населённых пунктов Нетайлово, Мемрик и Галициновка. По городу стреляли снарядами калибра 155 мм.

Сообщается, что в 19:40 были выпущены два снаряда, в 19:55 — четыре снаряда, в 20:30 — три снаряда.

Стоит отметить, что в течение 12 марта Донецк обстреливали шесть раз. По городу выпустили 24 крупнокалиберных снаряда.