Киев, , 20:56 — REGNUM На подконтрольной Украине части Херсонской области будет отменён «сухой закон». Торговать алкоголем на этой территории разрешено с 15 марта. Об этом 12 марта сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить «сухой закон» и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 (11:00 мск) до 15:00 (мск)», — написал Прокудин в своем телеграм-канале

Однако назначенный Киевом глава отметил, что военным и работникам правоохранительных органов продажа алкоголя будет запрещена.

Отметим, что под контролем России на сегодняшний день находится 75% территории Херсонской области. Это семь из девяти городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения.