Прага, , 20:46 — REGNUM Новый президент Чехии Петр Павел планирует в апреле совершить визит в Киев. Такое решение принято после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 12 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

Петр Павел © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как рассказала представитель президента Чехии информационному агентству CTK, темой телефонного разговора двух лидеров стали вопросы поддержки Украины в ближайшие месяцы, а также вопросы, связанные с предстоящим визитом Петра Павела в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Чехии сообщил Владимир Зеленский. По его словам, он поздравил Петра Павела с избранием на пост главы Чехии и обсудил с ним дальнейшие вопросы оказания помощи Украине. Также речь шла о вступлении Украины в Евросоюз.