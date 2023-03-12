Кишинёв, 12 марта, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко считает, что в ходе протестов, прошедших 12 марта в Кишинёве, были те, кто провоцировал насилие в отношении мирных граждан и сотрудников полиции. Об этом она заявила журналистам.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Анна Ревенко

«Беспорядки, происходящие в наши дни на территории нашей страны, направлены на то, чтобы поколебать демократию и стабильность республики <…> Предатели Родины скоро предстанут перед судом», — сказала Ревенко.

Она пообещала, что её министерство не допустит дестабилизации ситуации в стране и разрушения государства.

Стоит отметить, что протесты в Кишинёве 12 марта прошли без эксцессов, за исключением одного: сотрудники полиции не пропустили протестующих к согласованному месту проведения митинга возле здания парламента республики. Из-за этого акцию провели на центральном проспекте.

Кроме того, молдавские СМИ сообщили, что в районах правоохранители особо активно препятствовали приезду протестующих в столицу, в том числе не пропускали тех, кто шёл пешком.