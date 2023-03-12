Оперштаб Краснодарского края: на подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь длиной 3 км

Краснодар, , 20:28 — REGNUM На пунктах досмотра при въезде на Крымский мост выявлено техническое повреждение. В силу этого при подъезде к нему образовалась длинная очередь из автомобилей. О том, что в настоящее время ведутся работы по устранению неполадок, сообщили вечером 12 марта в оперативном штабе Краснодарского края.

Крымский мост Наталия Судец © ИА REGNUM

«На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — сказано в сообщении, опубликованном в 19:23 в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что время ожидания в очереди может составлять до нескольких часов. В силу этого поездку в сторону Крыма «при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд», посоветовали в оперштабе Кубани.

Ранее сообщалось, что на днях на Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Работы должны завершиться до конца апреля.