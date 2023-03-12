Череповец, Вологодская область, 12 марта, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Череповецкая хоккейная команда «Северсталь» в шестом матче ¼ финала розыгрыша Кубка Гагарина разгромила ЦСКА со счётом 3:0. Игра проходила в Ледовом дворце в Череповце.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игроки «Северстали»

У «Северстали» голевые моменты реализовали Даниил Пыленков (25-я минута), Александр Петунин (39-я минута) и Никита Рожков (42-я минута). Два последних гола были забиты в большинстве.

Стоит отметить, что после этой игры счёт в серии до четырёх побед между «Северсталью» и ЦСКА 3:3.