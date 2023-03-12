Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек
Перевальск, 12 марта 2023, 20:12 — REGNUM Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны ВСУ города Перевальска в Луганской Народной Республике, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
«Обстрел остановки общественного транспорта унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии», — написала Пащенко в телеграм-канале.
Раненые доставлены в лечебные учреждения для получения медицинской помощи.
Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), установили, что при обстреле Перевальска использовалась ракета М30А1, начинённая подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пострадавших и троих убитых в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта в городе Перевальске в ЛНР.