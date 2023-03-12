ЛНР, 12 марта, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны ВСУ города Перевальска в Луганской Народной Республике, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Александр Река/ТАСС Последствия обстрела Перевальска в ЛНР

«Обстрел остановки общественного транспорта унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии», — написала Пащенко в телеграм-канале.

Раненые доставлены в лечебные учреждения для получения медицинской помощи.

Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), установили, что при обстреле Перевальска использовалась ракета М30А1, начинённая подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пострадавших и троих убитых в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта в городе Перевальске в ЛНР.