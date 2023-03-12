Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке совершить госпереворот

Кишинёв, , 20:07 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что организаторы протестного митинга, который прошёл 12 марта в Кишинёве, провели акцию с нарушениями и пытались спровоцировать полицию. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Акция протеста в Кишиневе 12 марта © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Политик отметил, что сотрудники полиции нашли у протестующих «запрещенные предметы». Он поблагодарил правоохранителей за спокойное вмешательство в соответствии с законом.

Спикер парламента считает, что в Молдавии готовили «ниспровержение конституционного строя, смену законной власти Кишинёва, которая отдала бы нашу страну в распоряжение России, чтобы остановить процесс европейской интеграции».

Гросу потребовал привлечь к ответственности все партии, которые участвовали в этом, и тех, кто их защищает.

Напомним, проведение протестного митинга в Кишинёве было согласовано возле парламента Молдавии. В инспекторате полиции страны призвали организаторов не менять место проведения акции, при этом туда протестующих не пропустили правоохранители. В результате митинг провели посреди центрального проспекта. Из «запрещенных предметов», о которых сообщала пресс-служба полиции, была обнародована фотография только садового ножа.

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