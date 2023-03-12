Глава минтранса ФРГ предостерёг от «климатического бла-бла» в вопросе электромобилей

Берлин, , 19:59 — REGNUM При стремлении к климатической нейтральности Германия должна быть открыта для технологических инноваций и не сосредотачиваться на увеличении доли электроавтомобилей. С таким заявлением выступил на съезде Свободной демократической партии в Майнце министр транспорта страны Фолькер Виссинг, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы можем продвигать нашу страну вперед только конкретными предложениями, а не болтовней о климате», ― подчеркнул глава ведомства.

Германский министр подчеркнул, что в Германии будет продолжаться рост перевозок по железной дороге, а также автомобильным транспортом. При этом климатически нейтральная мобильность не должна ограничиваться одним аспектом.

«Мы не можем обеспечить достижение наших климатических целей без синтетического топлива», ― указал Виссинг.

Он также добавил, что не следует концентрироваться на использовании одного типа привода, то есть электрической батареи, в транспортных средствах.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года министры охраны окружающей среды стран Европейского союза одобрили план, по которому в Европе к 2035 году будут прекращены продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания для сокращения выбросов CO₂.

Отмечается, что эта мера, впервые предложенная в июле 2021 года, будет означать фактический запрет на продажи бензиновых и дизельных автомобилей и малотоннажных грузовиков и полный переход на электрические двигатели в ЕС с 2035 года.

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