Ставрополь, , 19:48 — REGNUM В Ставрополе объявили кастинг на роль бывшего президента Украины Петра Порошенко. Съемочная группа ищет человека, похожего внешне на него и лицом, и фигурой. В условиях кастинга сказано, что претендент на роль экс-президента Украины должен быть ростом 184 см и весом около 94 кг, пишет «АиФ-СК».

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о планах канала НТВ снять картину «10 дней до весны». Её автором будет режиссёр Ким Дружинин, известный по фильмам «28 панфиловцев», «Танки», «Матрёшка».

Двенадцатисерийная кинолента будет рассказывать о событиях 2014 года — о референдуме по воссоединению Крыма с Россией и о последовавших за этим событиях.

Фильм будет сниматься в двух городах — Ставрополе и Санкт-Петербурге. Кастинг на роль Порошенко объявлен до 17 марта. Также объявлен набор массовки. Требуются желающие для исполнения ролей врачей, журналистов и прохожих. На отбор приглашают мужчин и женщин всех возрастов.