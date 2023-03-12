Берлин, 12 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Демократическая партия США теряет популярность перед президентскими выборами из-за траты средств на военную помощь Киеву, что будут использовать республиканцы в предвыборной кампании. Об этом говорится в опубликованной в немецкой газете Handelsblatt статье спикера по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зелёные» в бундестаге ФРГ Юргена Триттина.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Юрген Триттин

«Вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они «бездумно тратят деньги» на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США», — написал Триттин.

Он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп уже в своих выступлениях проблематизирует чрезмерную помощь Киеву. Немецкий политик считает, что демократы будут вынуждены отреагировать и прекратить поставки оружия на Украину, без которых ВСУ не смогут вести успешные боевые действия.

Стоит отметить, ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что в Белом доме произошёл раскол по вопросу поставок вооружений Киеву. Якобы стороны спорят, допустимо ли поставлять на Украину ракеты с дальним радиусом поражения.