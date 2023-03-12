Липецк, 12 марта, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Липецкая область пострадала от весеннего паводка. Талыми водами подтоплен ряд мостов, размыто несколько плотин. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.

МЧС России Подтопленный участок автомобильной дороги в Липецкой области

В настоящее время переправы через мосты закрыты. Речь идёт о трёх мостовых сооружениях в Измалковском районе, по одному мосту подтопило в Становлянском, Долгоруковском и Задонском районах. Также под воду частично ушёл мост через реку Снова на автодороге Ксизово ― Соловьевка.

Кроме того, в Елецком районе размыты плотина в селе Аргамач-Пальна и плотина на автодороге между селами Воронец и Быковка.

Непростая ситуация складывается в Лебедяни. Однако, как заверили власти, она контролируемая.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях из-за паводка в Елани Волгоградской области дети-сироты, которые получили дома на улице Подольской, оказались заперты в своих жилищах. Талая вода сходит непосредственно к жилым домам, в результате чего жители не могут выйти на улицу.