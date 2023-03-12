Эрдоган: число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек

Анкара, , 19:33 — REGNUM Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к народу из района Сандаг провинции Хатай.

Последствия землетрясения в Турции © Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

«Число раненых превысило 115 тысяч», — уточнил глава турецкого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались также в Сирии. Ранее глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции (AFAD) Юнус Сезер заявил, что число жертв землетрясения на юго-востоке страны почти достигло 48 тысяч.