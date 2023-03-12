Собянин сообщил, когда запустят часть южного участка Московского скоростного диаметра

Москва, , 19:23 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае. Об этом мэр сообщил 12 марта в телеграм-канале.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. По проекту здесь будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход.

«Он готов больше чем на 80%», — сообщил Собянин, отметив, что на участке прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения.

Отмечается, что новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы 12 марта переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. До конца суток 12 марта в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с.