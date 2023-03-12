Глава минфина США призналась, что лишилась выходных из-за краха Silicon Valley Bank

Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что лишилась выходных из-за краха банка Silicon Valley Bank (SVB). По словам чиновницы, ей пришлось заниматься урегулированием вопросов, связанных с решением возникших после закрытия банка проблем.

Джанет Йеллен © EPA/MICHAEL REYNOLDS

«Я работаю все выходные с нашими банковскими регуляторами, чтобы создать надлежащие политики решения этой ситуации», — заявила Джанет Йеллен 12 марта в интервью CBS News.

Напомним, 10 марта регулирующие органы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank. Его крах стал самым крупным после кризиса 2008 года.

Как отметила глава американского минфина, когда рушится такой крупный банк, как Silicon Valley Bank, у которого депозиты исчисляются миллиардами долларов, «это определенно вызывает беспокойство». При этом Джанет Йеллен призвала не волноваться, так как, по её словам, «американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему».

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.