Штат Калифорния, США, , 19:16 — REGNUM В американском штате Калифорния опрокинулись две лодки. Без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает Daily Mail.

Спасательный круг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что трагедия разыгралась вечером 11 марта недалеко от пляжа «Блэкс».

В результате опрокидывания двух рыболовецких лодок погибли по меньшей мере восемь человек. Эту информацию подтвердили в пожарно-спасательном департаменте Сан-Диего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами. Всего на борту находились порядка 200 человек, погибли почти 60 человек. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорожденный.