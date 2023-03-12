Штат Калифорния, США, 12 марта, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния опрокинулись две лодки. Без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает Daily Mail.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасательный круг

Уточняется, что трагедия разыгралась вечером 11 марта недалеко от пляжа «Блэкс».

В результате опрокидывания двух рыболовецких лодок погибли по меньшей мере восемь человек. Эту информацию подтвердили в пожарно-спасательном департаменте Сан-Диего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами. Всего на борту находились порядка 200 человек, погибли почти 60 человек. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорожденный.