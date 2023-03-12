Киев, 12 марта, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В странах Европы участились протесты против поддержки Киева, что может обернуться проблемами для украинских властей. Об этом 12 марта заявил в своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Michal Kamaryt/Zuma/TASS Митинг в Праге. 11.03.2023

Он прокомментировал антивоенные протесты, которые прошли в Праге 11 марта. Участники требовали от властей Чехии прекратить поставки оружия на Украину, а вместо этого заняться проблемами своей страны. Экс-советник назвал это «печальным».

«Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Соскин.

Экс-советник также отметил, что соцопросы в Словакии показывают, что в стране в преддверии парламентских выборов набирают популярность «пророссийские партии». Кроме того, он заявил о росте «антиукраинских настроений» в Болгарии.

Напомним, протестующие в Праге после протестного митинга 11 марта потребовали снять со здания Национального музея размещенный там украинский флаг. Дошло до столкновений с полицией.