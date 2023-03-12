СЦКК: при обстреле Перевальска из HIMARS ВСУ применили ракету со шрапнелью

Перевальск, , 19:06 — REGNUM Офицеры представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), установили тип боеприпаса, который использовался при обстреле Перевальска, сообщает РИА Новости.

Сотрудники СК РФ по ЛНР фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске © Евгений Биятов/РИА Новости

«При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты как и части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — это шрапнель», — сообщил офицер СЦКК.

Уточняется, что ракета М30А1 несет в себе капсулу, начиненную подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч. Данная ракета с большим радиусом поражения была применена против жителей густонаселенного города.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Вооруженные силы Украины обстреляли Перевальск с применением РСЗО HIMARS. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела города, возросло до 11 человек. Три человека погибли, включая подростка. Повреждены «Алчевская автостанция — 1», две АЗС, продуктовый магазин и несколько автомобилей.