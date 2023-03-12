ЛНР, 12 марта, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Офицеры представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), установили тип боеприпаса, который использовался при обстреле Перевальска, сообщает РИА Новости.

Евгений Биятов/РИА Новости Сотрудники СК РФ по ЛНР фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

«При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты как и части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — это шрапнель», — сообщил офицер СЦКК.

Уточняется, что ракета М30А1 несет в себе капсулу, начиненную подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч. Данная ракета с большим радиусом поражения была применена против жителей густонаселенного города.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Вооруженные силы Украины обстреляли Перевальск с применением РСЗО HIMARS. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела города, возросло до 11 человек. Три человека погибли, включая подростка. Повреждены «Алчевская автостанция — 1», две АЗС, продуктовый магазин и несколько автомобилей.