Москва, 12 марта, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Московский клуб ЦСКА одержал первую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после зимней паузы. В домашнем матче 19-го тура Мир команда разгромила самарские «Крылья Советов».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Игроки ЦСКА

Встреча прошла 12 марта на «ВТБ-Арене». Результат матча ― 4:0. Голы забили Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42) и Виллиан Роша (75).

Команда Владимира Федотова прервала серию из трёх поражений подряд и занимает пятое место в таблице с 32 очками, сообщает «Мачт ТВ». Самарский клуб идёт 11‑м с 20 очками.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Зенит», а клуб Игоря Осинькина дома сыграет с «Ахматом». Оба матча пройдут 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Торпедо» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 потерпел минимальное поражение от «Урала» из Екатеринбурга со счетом 0:1.