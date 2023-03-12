ЛНР, 12 марта, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Число раненных при обстреле города Перевальска в ЛНР украинскими националистами, который был совершён 12 марта, возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости Воронка от разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

«Обстрел остановки общественного транспорта в час пик унёс жизни троих человек, пятнадцать — ранено, среди них — дети. Вдвойне цинично, что удар был нанесён шрапнелью, подтверждая, что целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей», — написал Пасечник.

Глава республики, выражая соболезнования родным и близким погибших, заявил, что у этого преступления не будет срока давности, «все причастные к ужасным трагедиям на Луганской земле ответят за свои злодеяния».

Ранее ИА REGNUM сообщало, Вооружённые силы Украины обстреляли город Перевальск Луганской Народной Республики из РСЗО M142 HIMARS. Были убиты три человека, в том числе 17-летний подросток.