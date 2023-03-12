Жители Болгарии вышли на улицы с требованием не допустить вовлечения страны в конфликт на Украине

София, , 18:52 — REGNUM Жители Софии и других городов Болгарии провели 12 марта акцию с требованием не допустить вовлечения страны в конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

Акция протеста в Болгарии © Игорь Ленкин/ТАСС

По данным агентства, в столице Болгарии на антивоенный протест вышли более пяти тысяч граждан. Митинг начался у Национального дворца культуры, а затем участники демонстрации пошли по центральным улицам города к зданиям правительства, администрации президента и парламента.

Участники акции под лозунгом «Болгария — зона мира» требовали нейтралитета, настаивали на прекращении поставок оружия Киеву, закрытии военных баз НАТО на территории страны.

Сообщается, что митинги прошли также в Пловдиве, Варне, Русе, Стара-Загоре, Силистре, Казанлыке, Шумене и Тырговиште. Организаторы антивоенной акции заявили, что по всей Болгарии на улицы вышли более десяти тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта кандидат в депутаты парламента Болгарии от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал флаг Украины, висевший на фасаде мэрии Софии. Болгарский политик назвал его символом фашистов.