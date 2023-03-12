Луганск, , 18:51 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ города Перевальска в ЛНР погиб подросток, ранения получили ещё два ребенка. Повреждены автостанция, две автозаправочные станции и магазин. Об этом 12 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске В ЛНР © Евгений Биятов/РИА Новости

«По состоянию на 17:30, в результате обстрела н. п. Перевальск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS) погибло три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и семь человек получили ранения, среди которых два ребенка», — сообщает представительство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ведомство подтвердило информацию о повреждении «Алчевской автостанции — 1», двух автозаправок, продуктового магазина и пяти легковых автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 марта число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела города Перевальска Луганской Народной Республики, возросло до 11 человек.